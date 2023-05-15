炎明熹告別中學生涯感不捨 興奮準備畢業旅行

無線娛樂新聞台報導：炎明熹（Gigi）剛考完DSE，呢日出席一個網站live音樂會，據知音樂會門票喺推出後3秒即被秒殺換罄。一班成功搶飛嘅Gi炎粉，最期待接偶像近距離互動，炎明熹亦落力獻唱，回饋一眾到場支持嘅fans。