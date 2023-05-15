炎明熹告別中學生涯感不捨 興奮準備畢業旅行

炎明熹告別中學生涯感不捨 興奮準備畢業旅行

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：炎明熹（Gigi）剛考完DSE，呢日出席一個網站live音樂會，據知音樂會門票喺推出後3秒即被秒殺換罄。一班成功搶飛嘅Gi炎粉，最期待接偶像近距離互動，炎明熹亦落力獻唱，回饋一眾到場支持嘅fans。

炎明熹正式跟中學生涯講再見，不過佢有啲唔捨得中學忙碌嘅日子，對於DSE成績好有信心，嚟緊佢與同學仔準備去畢業旅行，不過炎明熹臨時有工作，自己要提早回程返港。

網民點睇？

支持Gigi 希望事業上繼續創高峰 加油Gigi💜

加油gigi💜💜👍👍

超鍾意炎明熹Gigi，加油💜🔥

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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