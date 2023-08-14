炎明熹回應吸金500萬置業傳聞 吉吉心痛歌迷凌晨到場排隊

炎明熹回應吸金500萬置業傳聞 吉吉心痛歌迷凌晨到場排隊

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：炎明熹（Gigi）、周吉佩、曹敏寶及劉智衛等呢日為一個音樂會演出，fans為咗一睹偶像風采，一早前嚟霸靚位熱情應援，多人到逼爆商場，Gigi同吉吉輪流獻唱歌曲炒熱氣氛。

Gigi將於9月升讀大學，早幾日踏足大學拎學生證，對全新嘅校園生活既期待又緊張，Gigi同時兼顧學業同工作，一直忙過不停，有指佢出騷價升咗1.5倍，近日有傳佢幾個月吸金500萬，Gigi首次回應呢個吸金傳聞。

吉吉就心痛歌迷凌晨到場排隊，完全感受到歌迷給予溫暖，咁啱呢日係TVB歌唱真人騷《中年好聲音2》公佈百強名單，身為第一季唱將曹敏寶及劉智衛有為第二季選手打氣。

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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台

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