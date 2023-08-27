Gigi門票秒掃光勸Fans拒買黃牛 吉吉爆囝囝迷Gigi拖手仔合照

無線娛樂新聞台報導：炎明熹 同 周吉佩 兩位都係歌唱比賽嘅冠軍，呢日佢哋就為下星期舉行嘅《星光熠熠耀保良》探訪一班小朋友同佢哋玩返餐喇。Gigi早前宣佈舉行首個個人演唱會，門票開售雖然瞬即宣佈加場，不過依然火速售罄，Gigi就話非常開心，但係就勸大家千祈唔好幫襯不法炒賣門票嘅黃牛黨喇。