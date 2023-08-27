Gigi門票秒掃光勸Fans拒買黃牛 吉吉爆囝囝迷Gigi拖手仔合照
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無線娛樂新聞台報導：炎明熹 同 周吉佩 兩位都係歌唱比賽嘅冠軍，呢日佢哋就為下星期舉行嘅《星光熠熠耀保良》探訪一班小朋友同佢哋玩返餐喇。Gigi早前宣佈舉行首個個人演唱會，門票開售雖然瞬即宣佈加場，不過依然火速售罄，Gigi就話非常開心，但係就勸大家千祈唔好幫襯不法炒賣門票嘅黃牛黨喇。
戴住大大眼鏡出現嘅Gigi，話非常擔心大家使多咗錢，雖然可能今次搶飛失敗，不過以後一定仲有唔少機會為大家獻唱咁話呀。呢日吉吉一家大細一樣有到場支持，其中囝囝仲原來係Gigi嘅忠實Fans，仲拖住手仔影合照開心到佢不得了，吉吉仲爆囝囝嘅怕醜行為笑到佢兩公婆不得了呀。
轉頭頭已經8月尾，小朋友都開始要準備開學，早前吉吉就帶埋小朋友追住暑假嘅尾巴去動物園玩吓，彌補稍後要出差去拍節目無法陪伴嘅時光呀。
網民點睇？
Gigi 💜💜💜💜
Gigi加油🔥🔥🔥🔥
支持Gigi
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台