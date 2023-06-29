炎明熹親自講解新歌 透露原本MV走另一風格
其實較早前Gigi亦以一身格仔校服造型，去到一間學校為自己嘅新歌拍攝MV。Gigi話新歌講一個平凡、唔太識同人溝通嘅女仔，一直好希望融入大家，而魔法就話畀呢個女仔知，畀大家見到佢真誠嘅一面就可以，而唔需要強行融入大家。Gigi話歌曲入面嘅女仔同自己有少少似，因為佢都係一個好怕帶到麻煩畀大家嘅人，所以為咗同大家好好相處，有時會隱藏自己嘅諗法，不過Gigi話自己漸漸長大後，就發現人同人相處唔應該係咁呀。
雖然呢次MV喺校園拍攝，但Gigi就叫大家唔使將首歌理解成喺校園發生，諗頭多多嘅佢仲同大家分享自己心入面當初係想點拍呢個MV呀。
網民點睇？
GiGi 炎明熹、品學兼優，青春美麗、可愛動人、好有魅力❤❤❤
Bravo Gigi 炎明熹! Great song &MV! Congrats Gigi 獲頒2023香港傑出少年獎!
Well done…
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！