Gigi除夕倒數逼爆全場 Gin Lee盼香港置業尹光想唱兒歌
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無線娛樂新聞台報導：日前喺電台頒獎禮獲頒女歌手獎嘅 炎明熹 除夕晚應邀出席商場倒數活動，呢日唔止係佢首次參與商場倒數，現場更逼到水洩不通，Gigi亦為現場朋友獻唱《Little Magic》同《Crystal Clear》等歌曲。
佢又分享新一年自己嘅願望同工作展望，仲話會繼續嘗試唔同風格咁話，Gigi又提到今年希望學射箭呢門活動，仲爆出緣自細個最鍾意睇嘅一部動畫，更曾Cosply呢個心中最有型嘅女巫師呀。
同樣出席倒數活動嘅 李幸倪 就帶同父母一齊出席，Gin Lee仲話已經唔記得幾耐冇同家人一齊過，難得今年齊整就特別開心喇。而近日受訪時自爆有幾個物業嘅佢，呢日再被追問時就笑指係少投資，仲話希望可以喺香港上車咁話呀。
日前於電台頒獎禮獲封神級歌王嘅 尹光 一樣有倒數活動邀請，佢仲透露新年願望係一反傳統希望挑戰入行多年來都冇機會嘗試嘅兒歌咁話呀。
網民點睇？
Gigi💜💜😍
同Gigi一齊度數😊😊😊😊🎉🎉
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台