Gigi暗黑造型拍新歌MV 重遇《青春本我》朱敏瀚老師變情人
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無線娛樂新聞台報導：炎明熹嘅演唱會雖然不幸因為颱風影響而令其中一場要延期，不過新歌《Only For Me》就按原定計劃正式推出，早前Gigi就以與平時大有反差嘅捲髮造型去到元朗拍攝，仲邀請 朱敏瀚 擔任男主角，更加齊齊大跳華爾滋，感覺暗黑又浪漫。
雖然Gigi第一次同男主角有言情畫面而非常緊張，不過佢就多謝朱仔帶動自己演出，仲令自己都淡定落嚟喇。繼《青春本我》之後再次合作，由上次嘅師生關係變成今次係戀人，朱仔就話可以成為Gigi嘅第一個男主角非常榮幸喇。
搣甩齊蔭造型嘅Gigi，又話早已經想嘗試唔同造型，今次更一次過有齊3個唔同嘅形象，同自己想像有好大嘅反差咁話呀。
網民點睇？
MV 好正，Gigi 唱得好好聽🎉🎉
MV 拍得好靚 這個造型好高貴華麗 Gigi 可以carry 到不同造型 超级靚 《Only For Me 》好好聽 💜💜😂
Only For Me好好聽， MV暗黑風故事好有驚喜👍🔥
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台