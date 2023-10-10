Gigi暗黑造型拍新歌MV 重遇《青春本我》朱敏瀚老師變情人

無線娛樂新聞台報導：炎明熹嘅演唱會雖然不幸因為颱風影響而令其中一場要延期，不過新歌《Only For Me》就按原定計劃正式推出，早前Gigi就以與平時大有反差嘅捲髮造型去到元朗拍攝，仲邀請 朱敏瀚 擔任男主角，更加齊齊大跳華爾滋，感覺暗黑又浪漫。