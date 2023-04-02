夏文汐葉童經典電影修復重映 憶當年與哥哥合作友善點滴

無線娛樂新聞台報導：夏文汐 同 葉童 當年新人出道參演嘅電影《烈火青春》，呢日修復版舉行首映，亦正值哥哥張國榮逝世20周年，佢哋就回憶當年拍攝時同哥哥合作嘅唔少難忘回憶喇。雖然當時哥哥已經有唔少經驗，不過對佢哋依然非常照顧呀。