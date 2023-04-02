烈火青春 夏文汐葉童經典電影修復重映 憶當年與哥哥合作友善點滴

夏文汐葉童經典電影修復重映 憶當年與哥哥合作友善點滴

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：夏文汐 同 葉童 當年新人出道參演嘅電影《烈火青春》，呢日修復版舉行首映，亦正值哥哥張國榮逝世20周年，佢哋就回憶當年拍攝時同哥哥合作嘅唔少難忘回憶喇。雖然當時哥哥已經有唔少經驗，不過對佢哋依然非常照顧呀。

Patricia就話自己入行之前已視哥哥為偶像，當有機會同哥哥合作時仲話唔使片酬都願意接拍，不過就同時擔心同大明星合作會有大壓力，不過估唔到哥哥以朋友方式同佢哋相處呀。

相隔40年呢日再為當年舊作出席首映，呢日佢哋兩位就提到希望再有機會合作演出，希望再合作拍戲，仲話咩劇情都冇所謂咁話。

鄧伊婷 呢日亦都現身首映，Irina呢日仲自爆原來Patricia係佢姑姐，更加話希望有機會可以一齊合作演出，仲不時向姑姐請教經驗心得呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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