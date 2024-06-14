【烹飪祕訣】Annie黃婉瑩教你做芝士煙肉洋蔥烘蛋 簡單美味一學就會
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在最新一集的《流行都市》節目中，Annie黃婉瑩帶來了一道極具吸引力的意大利菜——芝士煙肉洋蔥烘蛋。這道菜不僅美味，而且製作過程簡單，非常適合忙碌的都市生活。
烹飪步驟詳解
首先，將雞蛋和蛋白按照2:3的比例混合，加入適量的鹽和胡椒粉攪拌均勻。接著，將菠菜去根後洗淨，放入沸水中加鹽焯熟，隨後迅速冷卻並切碎。煙肉、洋蔥、蘑菇和蒜蓉則需要提前切好並炒香。將所有材料混合後，加入部分芝士碎，準備進行下一步的烹飪。
煎烤兩重奏
在平底鍋中加熱油，倒入混合好的蛋液，煎至表面凝固。此時，Annie黃婉瑩選擇不將蛋反轉煎另一面，而是直接在表面撒上更多芝士碎，然後將鍋放入預熱的焗爐中，烤至芝士融化並呈現金黃色。這樣一來，不僅保留了蛋的嫩滑口感，也增添了芝士的豐富風味。
美味上桌
完成的芝士煙肉洋蔥烘蛋外觀誘人，色澤金黃，是早午晚三餐的理想選擇。Annie黃婉瑩鼓勵大家在家嘗試這道菜，並分享製作心得。
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圖片來源：TVB