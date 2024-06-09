《拍檔廚房》星級藝人與專業廚師齊聚一堂，烹飪技巧大比拼

明星與專業廚師的精彩對決

由方力申和黃翠如主持的《拍檔廚房》，節目集結了八對由星級藝人和專業參賽者組成的「廚房拍檔」，展開了一場精彩絕倫的烹飪競技賽。評判團由著名廚師黃永幟（幟哥）和顧紀筠（顧老闆）領銜，並在本周加入了美食專欄作家謝嫣薇及香港演藝學院校董會主席楊傳亮作為客席評判，四位專業評審將對參賽者進行嚴格的評分。經過四個回合的累積分數比拼，分數較高的一組將晉級下一階段。

在最新一集中，曾在《美女廚房》第三季奪冠的張曦雯（Kelly）和前專業廚師徐榮，分別與西式私房菜主理人梁偉灝（Eddy）和酒店助理主廚譚詠儀（小儀）組成拍檔。他們將於10日播出的節目中，首先進行「拍檔聯乘」環節。Kelly和Eddy將挑戰製作西式「慢煮三文魚流心溫泉蛋」及「果木煙燻白鴿胸利梳多飯」；而徐榮與小儀則會以中式「話梅蓮藕烤麩」及「松葉蟹戒米飯」應戰。幟哥對Kelly組的技術及調味表示讚賞，但仍指出「有一個毛病」。另一方面，楊傳亮對徐榮與小儀的合作給予高度評價，黃翠如也讚他們表現出色且享受比賽。

緊張刺激的速煮挑戰

11日播出的節目將迎來藝人五分鐘速煮比拼，徐榮和Kelly將分別展示他們的拿手好菜「薑蔥魚雲」和「脆皮芝士煙肉燒生蠔」。徐榮坦言已久未烹飪此道菜，而Kelly則表示比賽過程讓她感到緊張，「個心卜卜跳，好似回到選美嗰晚咁！今次特別緊張，評判好專業，對食好有要求。」幟哥對兩位藝人的表現給予嚴苛的評價，並直言Kelly的燒蠔「好危險」，「我唔夠膽食！」。

高端食材的創意料理

在「廚師主理」環節中，小儀將展示她使用傳統方法去除油饐味的上湯龍蝦伊麵，而Eddy則利用自家種植的basil烹製西班牙紅蝦燴象拔蚌。兩位參賽者都使用瞭高端食材，展現了他們的廚藝水平。觀眾可期待看到誰能在這場「以本傷人」的料理對決中脫穎而出。