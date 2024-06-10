《拍檔廚房》新一季熱鬧開鑼：明星與廚師的跨界合作

西式對決中式：菜餚的創新與傳統

在最新一季的《拍檔廚房》中，觀眾將見證一場星光熠熠的烹飪對決。本周的嘉賓包括曾在《美女廚房》第三季奪冠的張曦雯（Kelly）和前專業廚師徐榮。他們將與西式私房菜主理人梁偉灝（Eddy）和酒店助理主廚譚詠儀（小儀）組成兩支強大的隊伍。在今晚（10日）播出的節目中，兩隊將在「拍檔聯乘」環節中展開激烈的競爭。

Kelly和Eddy選擇挑戰西式料理，帶來「慢煮三文魚流心溫泉蛋」及「果木煙燻白鴿胸利梳多飯（意大利飯）」。為了確保溫泉蛋的完美呈現，Eddy特別傳授了63度慢煮溫泉蛋的祕訣。「幟哥」對Kelly的技術和調味表示認可，但也嚴格指出「有一個毛病」。與此同時，徐榮和小儀則選擇以中式料理應戰，他們的「話梅蓮藕烤麩」及「松葉蟹戒米飯」也獲得評判的高度評價。小儀對徐榮製作的「飯」讚不絕口，並在節目中半開玩笑地提出挖角邀請。

明星與廚師的速煮挑戰

明晚（11日）的節目將迎來「藝人五分鐘速煮比拼」。徐榮和Kelly將分別展示他們的拿手好菜「薑蔥魚雲」和「脆皮芝士煙肉燒生蠔」。「個心卜卜跳，好似回到選美嗰晚咁！今次特別緊張，評判好專業，對食好有要求。」Kelly在比賽中的表現讓人回想起她當年的選美時刻。而徐榮則坦言，由於已久未烹煮「薑蔥魚雲」，整個過程讓他感到壓力山大。

「廚師主理」環節的高端食材對決

在「廚師主理」環節中，小儀和Eddy將分別使用傳統和創新方法來處理高端食材。小儀選擇用傳統方法去除油饐味，烹製上湯龍蝦伊麵，而Eddy則利用自家種植的basil來烹製西班牙紅蝦燴象拔蚌。這一環節將展示出兩位廚師對食材的深刻理解和處理技巧。