《拍檔廚房》激戰升溫！方力申黃翠如主持 煒哥梁競徽淚灑廚房

由方力申和黃翠如聯手主持的烹飪節目《拍檔廚房》再次引起觀眾熱烈討論。節目中，名廚黃永幟（幟哥）和顧紀筠（顧老闆）擔任固定評判，而美食達人鄧達智與管弦樂指揮家蘇潔明則加入作為本周的客席評判。參賽者需要在四個回合中累積分數，分數較高的一組將晉級下一階段。