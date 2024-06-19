《拍檔廚房》激戰升溫！方力申黃翠如主持 煒哥梁競徽淚灑廚房
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由方力申和黃翠如聯手主持的烹飪節目《拍檔廚房》再次引起觀眾熱烈討論。節目中，名廚黃永幟（幟哥）和顧紀筠（顧老闆）擔任固定評判，而美食達人鄧達智與管弦樂指揮家蘇潔明則加入作為本周的客席評判。參賽者需要在四個回合中累積分數，分數較高的一組將晉級下一階段。
星光熠熠的嘉賓陣容
本周的特別嘉賓包括陳煒（煒哥）和梁競徽，他們分別與餐廳行政總廚譚以健（Ken）和酒店行政總廚邵德龍組成強大的拍檔。經過三輪的激烈競爭，梁競徽的組別以44分暫時領先，而煒哥的組別則以42分稍微落後。顧老闆對他們的表現讚不絕口，形容他們是「武林高手」。
感動落淚的決賽回合
在今晚播出的第九集中，節目進入了決定性的「主題故事Omakase」回合。煒哥組和競徽組分別以「思念的滋味」及「愛與承」為主題進行最後的比拼。在分享他們的故事時，兩位參賽者都忍不住流下了感動的淚水，觸動了現場所有人的心弦。
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圖片來源：TVB