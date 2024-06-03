烹飪節目

《拍檔廚房》首播：星級藝人與專業廚師的高階烹飪對決

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

廣告

全新煮食節目《拍檔廚房》於今晚（3日）首播，由方力申和黃翠如擔任節目主持。節目邀請了八對由星級藝人與專業參賽者組成的「廚房拍檔」，參與一場精彩的烹飪競技賽。參賽的藝人包括黎諾懿、龔嘉欣、張曦雯、徐榮、梁競徽、陳煒、蕭正楠及滕麗名等。節目的評判由名廚黃永幟（幟哥）和顧紀筠擔任主席評判，而首周的客席評判則是《中年好聲音》的顏志恆和飲食文化作家方曉嵐。「呼吸都停埋！」翠如在節目中感受到了現場的緊張氣氛。

賽制與挑戰

賽制共分為四個回合。第一回合名為「拍檔聯乘」，藝人與廚師合作烹調前菜及主菜；第二回合則是藝人的個人挑戰，需要在五分鐘內完成一道速煮菜；第三回合由廚師獨立完成一道招牌菜；最後一回合，兩組拍檔需創作三道菜，以「主題故事Omakase」形式進行。四回合的累積分數最高的一組將晉級。

參賽者的準備與挑戰

製作組特別直擊了八位藝人的賽前練習情況，首集展示了龔嘉欣學劏魚的過程。「冇諗過係咁」龔嘉欣在節目中表達了她的緊張心情。首周的嘉賓龔嘉欣和黎諾懿分別與酒店餐廳行政總廚李家鋌（Bosco）和法國菜餐廳行政總廚瀋依紅（Esther）組成拍檔。嘉欣與Bosco合作的頭盤是「寶石子薑皮蛋」，而主菜則是創意酸菜魚。黎諾懿則與Esther合作炮製了「蔥油蟶子天使麵」和「蜜柑花甲馬頭魚」。

主持人的默契與互動

方力申和黃翠如此次合作，兩人之前已有多次合作經驗。翠如透露，方力申是她的「米飯班主」，兩人的默契源自於過去的合作。為了進一步提昇默契，方力申在好友唐詩詠的生日時，特意與翠如提前見面，共進晚餐，為這次的節目合作做好準備。此外，觀眾只需掃描屏幕上的QR Code，便可查看該集的相關食譜。

（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2024香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：TVB

熱門文章

 