《拍檔廚房》首播：星級藝人與專業廚師的高階烹飪對決
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全新煮食節目《拍檔廚房》於今晚（3日）首播，由方力申和黃翠如擔任節目主持。節目邀請了八對由星級藝人與專業參賽者組成的「廚房拍檔」，參與一場精彩的烹飪競技賽。參賽的藝人包括黎諾懿、龔嘉欣、張曦雯、徐榮、梁競徽、陳煒、蕭正楠及滕麗名等。節目的評判由名廚黃永幟（幟哥）和顧紀筠擔任主席評判，而首周的客席評判則是《中年好聲音》的顏志恆和飲食文化作家方曉嵐。「呼吸都停埋！」翠如在節目中感受到了現場的緊張氣氛。
賽制與挑戰
賽制共分為四個回合。第一回合名為「拍檔聯乘」，藝人與廚師合作烹調前菜及主菜；第二回合則是藝人的個人挑戰，需要在五分鐘內完成一道速煮菜；第三回合由廚師獨立完成一道招牌菜；最後一回合，兩組拍檔需創作三道菜，以「主題故事Omakase」形式進行。四回合的累積分數最高的一組將晉級。
參賽者的準備與挑戰
製作組特別直擊了八位藝人的賽前練習情況，首集展示了龔嘉欣學劏魚的過程。「冇諗過係咁」龔嘉欣在節目中表達了她的緊張心情。首周的嘉賓龔嘉欣和黎諾懿分別與酒店餐廳行政總廚李家鋌（Bosco）和法國菜餐廳行政總廚瀋依紅（Esther）組成拍檔。嘉欣與Bosco合作的頭盤是「寶石子薑皮蛋」，而主菜則是創意酸菜魚。黎諾懿則與Esther合作炮製了「蔥油蟶子天使麵」和「蜜柑花甲馬頭魚」。
主持人的默契與互動
方力申和黃翠如此次合作，兩人之前已有多次合作經驗。翠如透露，方力申是她的「米飯班主」，兩人的默契源自於過去的合作。為了進一步提昇默契，方力申在好友唐詩詠的生日時，特意與翠如提前見面，共進晚餐，為這次的節目合作做好準備。此外，觀眾只需掃描屏幕上的QR Code，便可查看該集的相關食譜。
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圖片來源：TVB