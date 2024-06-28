無綫新節目《猜猜我是誰》引爆網絡熱議 歐陽炳強案件再度成焦點

昨晚播出情節引發熱烈討論

由方東昇及黃曉瑩聯手打造的無綫首個跨平台新聞通識遊戲《機場快線呈獻：猜猜我是誰》（英文名：《Be Our Guess》），每週一至五在翡翠台晚上10點半及無綫新聞台下午4點40分公布答案。節目雖然只有約兩分鐘，卻成功喚起了觀眾的集體回憶，網民紛紛表示節目的構思非常出色，透過遊戲形式回顧了香港過去的熱門時事。此外，節目中對昔日新聞主角的關注也引起了網民的好奇心，他們表示想了解更多關於片中人物的現況。

昨晚播出的《猜猜我是誰》第4集中，節目組為觀眾帶來了曾轟動一時的紙盒藏屍案主角歐陽炳強的最新消息—歐陽炳強因病過身，享年74歲。這一消息引起了網民的好奇，他們不解無綫為何在歐陽炳強過世兩年後才公開此事。原來，製作團隊早在2020年拍攝《尋人記》期間就已經接觸過歐陽炳強，並且跟進了長達4年的採訪。歐陽炳強在多次面見和電話中堅稱自己無辜，並表示由於法律上翻案的機會微乎其微，加上不希望現身受訪影響家人，因此要求在他百年歸老後才公開討論此事。

製作團隊面對挑戰確認真相

由於歐陽炳強在過世前失聯，製作團隊需要反覆確認其死訊，因此報道延遲至歐陽炳強過世兩年後才公開。製作團隊透露，歐陽炳強曾主動提供精神報告、社會福利報告、個人法律文件及私人生活資料，但由於涉及敏感資料，只能公開部分內容。歐陽炳強在回憶案件時感謝了審訊期間為他四處奔走的人，特別是他的大律師胡鴻烈和湯家驊。對於有釋囚受訪時提到的疑問，歐陽炳強堅決否認曾有「那麼重，怎麼搬得動」的對話。他還提到曾在獄中接受明珠檯記者的訪問，但當時幾乎沒人知道他的身份。相關片段在節目中再度曝光，歐陽炳強背對鏡頭用英語說：「I don’t really want to kill her」、「I don’t want to kill her」。