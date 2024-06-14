《巨塔之後》開機轟動 內地開工儀式星光熠熠 宣萱臨時接替女主角引發熱議

女主角突變事件背後的故事

在開機前，女主角的選擇已引起了廣泛討論。原定女主角張可頤因檔期問題突然退出，宣萱則臨時被選為新的女主角。「直到宣萱昨日以女主角身份現身開機儀式，易角風波才告平息。」對此，劇集總監製鍾澍佳解釋說，原因是《巨塔》的劇本完成時間比預期晚，導致拍攝計劃延後。「至於歐洲外景的部分亦由8月初延至9月中，與張可頤的檔期未能配合。」張可頤在接受媒體訪問時表示，雖然她非常希望能參與這部劇，但已經答應了8月和9月的其他工作，無法調整。「其實自己與劇組期間有一直努力希望能互相配合，但是礙於是次拍攝景點較多、籌備需時，最後因檔期問題才逼於無奈作出辭演決定。」

宣萱成焦點 眾星雲集開機儀式

宣萱在開機儀式上光彩奪目，成為了眾多女演員的焦點。陳楨怡、吳若希和吳沚默等人都與她進行了愉快的合影，其中吳若希更是熱情地擁抱宣萱，顯示出與這位資深前輩合作的興奮心情。此外，特別演出的鍾鎮濤（B哥哥）也在社交媒體上分享了他為新劇試造型的照片，激起了觀眾的期待。