《森林女王》今晚翡翠台首播 無綫新嘗試將野生動物紀錄片戲劇化

戲劇化處理帶來全新觀感

無綫電視為了持續為觀眾提供新鮮感，近年來積極開發多種創新節目。其中，今晚（15日）將於翡翠台九點半首播的《森林女王》便是一次大膽的新嘗試。這個節目是改編自BBC的著名野生動物紀錄片《Serengeti》，該系列在網絡上獲得極高評價，豆瓣首兩季的評分分別高達9.3和9.2。此外，《Serengeti》還在2020年獲得了美國電影音效剪輯師協會的聲音剪輯傑出成就獎，並在黃金時段艾美獎和廣州國際紀錄片節等賽事中獲得多達七項提名。

為了將這部紀錄片轉化為更具娛樂性和資訊性的節目，無綫採用了戲劇化的手法進行包裝。特別是，他們邀請了去年熱播的台慶劇《新聞女王》的演員來擔任粵語聲演，這些演員包括馬國明（佐治）、高海寧（Cathy）、王敏奕（劉艷）、何依婷（曉薇）、鄧智堅（飛爺）、龔慈恩（方太）、郭柏妍（Bella）、何廣沛（Ivan）、陳曉華（芷瑤）、何沛珈（姍姍）、孔德賢（Cyrus）、馬貫東、路芙、繆家慶、譚俊彥及陳山聰。這種創新的聲演陣容不僅增加了節目的吸引力，也使觀眾更容易與節目產生共鳴。

角色設計巧妙結合前作元素

《森林女王》與《新聞女王》有著相似的「弱肉強食」背景，並專注於描繪女性角色。製作組在角色的分配和命名上下足了功夫，使每個角色都具有獨特性。由《新聞女王》的演員飾演的動物角色，不僅保留了他們在劇中的「原裝」名字，甚至連性格特徵也保持一致，這種設計讓觀眾在觀看新節目時能感受到一種熟悉感。