無綫全新「奧運之星」六大紅星齊集 為香港隊打氣同時展現運動實力

運動實力展現 無綫新星閃耀

回顧2004年雅典奧運，無綫曾經組成了一支由當時紅極一時的小生如林峯、黃宗澤等人組成的「奧運之星」，他們的表現至今仍被熱烈討論。時隔20年，無綫再次推出全新的「奧運之星」，這次的成員包括三位小生和三位花旦，他們不僅在螢幕前光鮮亮麗，私下也是各項運動的佼佼者。這次的「奧運之星」包括前國際學校體育老師黃庭鋒（Telford）、主持界的鄭衍峰（Leonard）和孔德賢（Danny），以及被譽為「最強Body」的劉穎鏇（Tiffany）、「東張女神」何沛珈（Roxanne）和「美人魚」何泳芍（Honey）。

這六位「奧運之星」不僅在演藝界有所建樹，他們在運動領域的成就同樣不容小覷。有的成員已經達到接近中國國家體育總局二級運動員的水平，有的則是香港潛水教練協會的成員。他們的運動履歷豐富多彩，展現了不同的運動才能。

巴黎直擊與本地宣傳 雙管齊下

在即將到來的奧運期間，「奧運之星」將分工合作，其中鄭衍峰Leonard將作為「特派專員」飛往巴黎，親自報導奧運盛況。「其他五星則留港主力擔任主持及宣傳工作，為香港隊運動員打氣之餘，並落力推廣奧運熱潮。在無綫近日熱播的奧運宣傳片中，他們與方力申及黃翠如一起展示了游水、打籃球、踢足球及跑步等不同的運動技能，其中Honey更是以泳衣裝束上陣，大晒健康性感。