無間一戰｜Bosco天華山聰新片首映 郭柏姸首登大銀幕跟煒哥學嘢
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無線娛樂新聞台報導：黃宗澤 謝天華 陳山聰 蔡思貝 陳煒 仲有 郭柏姸 等呢日一齊現身佢哋參演嘅新片首映禮，呢部犯罪動作片由Bosco天華同山聰三大型男合作，仲有大量動作場面由頭刺激到尾，而最「慘重」嘅就係山聰結尾同Bosco搏鬥整傷呀。
今次扮演大反派嘅佢，仲話奸角嘅挑戰新鮮感十足，Bosco同天華更加笑佢衰到貼地出街都隨時會被雷劈呀。
同Bosco繼劇集《廉政狙擊》後再合作嘅Sisley，就透露再同拍檔加入唔少小構思，即興爆肚加入唔少對白喎。而首次登上大銀幕嘅郭柏姸，就依然對有份演出電影難以置信，仲話同一班經驗豐富前輩合作非常有趣呀。而煒哥就大讚Rosita乖巧又叻女，仲各佢分享咗唔少經驗呀。
胡鴻鈞 同 吳業坤 就合唱主題曲《當年情》，呢首經典之作改編之後亦經過佢哋仔細研究，佢哋仲話錄音時經常笑場，有唔少考究先完成呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台