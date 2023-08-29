無間一戰｜Bosco天華山聰新片首映 郭柏姸首登大銀幕跟煒哥學嘢

無線娛樂新聞台報導：黃宗澤 謝天華 陳山聰 蔡思貝 陳煒 仲有 郭柏姸 等呢日一齊現身佢哋參演嘅新片首映禮，呢部犯罪動作片由Bosco天華同山聰三大型男合作，仲有大量動作場面由頭刺激到尾，而最「慘重」嘅就係山聰結尾同Bosco搏鬥整傷呀。