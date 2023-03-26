無限超越群星演唱會｜群星澳門現身開騷 狂唱經典劇集歌曲

無線娛樂新聞台報導：《無限超越群星演唱會》星期六晚喺澳門舉行， 楊千嬅 林峯 吳卓羲 黃宗澤 林保怡 久未露面嘅 陳慧珊 胡鴻鈞 吳若希 炎明熹 曾比特 譚嘉儀 同 涂毓麟 等分別上台獻唱大量經典劇集歌曲，吸引過萬觀眾入場欣賞。