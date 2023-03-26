無限超越群星演唱會｜群星澳門現身開騷 狂唱經典劇集歌曲
近年淡出幕前投身教育事業嘅Flora，呢日同當年好拍檔 保怡合體，雖然已經好耐冇合作，不過其實私下成日聯絡，原來呢次仲係佢哋首次同台合唱登台，難怪佢哋話緊張有興奮喇。至於佢哋會唔會再次喺螢幕同大家見面，保怡就話絕對有機會，不過就要等自己好好安排劇本，而Flora亦都話自己隨時準備好咁話呀。
而Jinny亦都話趁呢日把握機會，搵佢哋集郵合照，至於嘉儀亦都話要搵唔同前輩合照，不過就似乎激親Hubert咁喇。炎明熹近日推出新歌《大開眼界》，外界點擊同好評不斷，連戰友阿Rock都喺網上自彈自唱Cover，呢日佢就話希望有機會可以一齊合唱喇。
而早前被指同戴祖儀傳緋聞嘅Oscar，雖然秒被Joey否認，不過近日又被發現同女性親密搭交通工具，主角呢日就話只係同朋友出街。而阿Mike亦不時喺街頭被野生捕獲，呢日佢就話大家遇到佢可以隨時同佢打招呼喇。
網民點睇？
怪怪地之歌😂
我都想搵 mike 影相
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