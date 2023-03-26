無限超越群星演唱會｜群星澳門現身開騷 狂唱經典劇集歌曲

無限超越群星演唱會｜群星澳門現身開騷 狂唱經典劇集歌曲

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：《無限超越群星演唱會》星期六晚喺澳門舉行， 楊千嬅 林峯 吳卓羲 黃宗澤 林保怡 久未露面嘅 陳慧珊 胡鴻鈞 吳若希 炎明熹 曾比特 譚嘉儀 同 涂毓麟 等分別上台獻唱大量經典劇集歌曲，吸引過萬觀眾入場欣賞。

近年淡出幕前投身教育事業嘅Flora，呢日同當年好拍檔 保怡合體，雖然已經好耐冇合作，不過其實私下成日聯絡，原來呢次仲係佢哋首次同台合唱登台，難怪佢哋話緊張有興奮喇。至於佢哋會唔會再次喺螢幕同大家見面，保怡就話絕對有機會，不過就要等自己好好安排劇本，而Flora亦都話自己隨時準備好咁話呀。

而Jinny亦都話趁呢日把握機會，搵佢哋集郵合照，至於嘉儀亦都話要搵唔同前輩合照，不過就似乎激親Hubert咁喇。炎明熹近日推出新歌《大開眼界》，外界點擊同好評不斷，連戰友阿Rock都喺網上自彈自唱Cover，呢日佢就話希望有機會可以一齊合唱喇。

而早前被指同戴祖儀傳緋聞嘅Oscar，雖然秒被Joey否認，不過近日又被發現同女性親密搭交通工具，主角呢日就話只係同朋友出街。而阿Mike亦不時喺街頭被野生捕獲，呢日佢就話大家遇到佢可以隨時同佢打招呼喇。

網民點睇？

怪怪地之歌😂

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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