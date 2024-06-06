【流行都市】李文星師傅教你做豉油皇百花煎釀三色椒，街頭美食新風味

製作過程詳解

在最新一集的《流行都市》節目中，「睇餸食飯」環節特別邀請了李文星師傅來教大家如何製作「豉油皇百花煎釀三色椒」。這道菜不同於傳統的煎釀三寶，文星師傅創新地選用了紅、黃、綠三色椒，並將蝦膠巧妙地釀入，讓這道街頭美食呈現出新的風味。「煎釀三寶」這道街頭美食即使沒吃過相信也聽說過，這迴文星師傅不使用傳統的茄子、豆卜及鯪魚肉，而是把蝦膠釀到紅黃綠三色椒上面，做一味別具一格的煎釀三色椒。

首先，將中蝦去殼去腸後剁成蓉，加入馬蹄粒、鹽、糖和胡椒粉拌勻，摔打至蝦膠黏性足以黏在手上不掉下來。接著，在釀入三色椒前，先在椒內塗上生粉，這樣可以防止在煎製過程中三色椒出水。將蝦膠均勻釀入三色椒內，準備進行煎製。

煎製技巧

煎製分兩階段進行。第一階段，將釀好的彩椒放入已熱的油鍋中，煎至外皮香脆。第二階段，加入蒜蓉和蔥白爆香，然後將彩椒和頭抽一起下鍋，繼續煎至金黃色。這樣一來，不僅彩椒的外皮香脆，內裡的蝦膠也將充分吸收調味料的精華，味道更加豐富。

食材與調味料

這道豉油皇百花煎釀三色椒的主要食材包括：三色彩椒150克、蝦仁300克、馬蹄80克、蔥白20克和蒜蓉半湯匙。調味料則需要：頭抽1湯匙、鹽1茶匙、糖半茶匙、芥花籽油2湯匙、胡椒粉半茶匙和生粉2茶匙。這些食材和調味料的組合，使得每一口都充滿了層次感。