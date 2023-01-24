煒哥新春好Gi味｜煒哥Gigi新春嘆西餐 3日拍攝結緣成好友

無線娛樂新聞台報導：陳煒 一向都煮到一手好餸，據報食過煒哥手勢嘅朋友所講，無一唔大讚Very Good，煒哥去年底出嫁成為醫生夫人，今年就自然要準備一枱豐盛佳餚過年啦，不過新年期間佢仲心掛掛另一個月，仲話一定要同佢食餐飯先安樂咁講喎。