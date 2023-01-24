煒哥新春好Gi味｜煒哥Gigi新春嘆西餐 3日拍攝結緣成好友
原來煒哥同Gigi炎明熹 自《青春本我》扮演一對母女之後，就成為好朋友，煒哥仲話自己都係Gi炎粉嘅一員呀。呢日 王鎮泉 就特別安排《煮戰》冠軍名廚阿Ken，為煒哥同Gigi安排好好嘆返一餐賀年西餐喇。
煒哥就話每年都會親手為親友下廚煮幾味，無論花膠鵝掌定鮑魚，定係各式賀年糕點都難佢唔到。而Gigi雖然年紀輕輕，不過蛋類嘅各式烹調方法呢，Gigi就話自己都土算有研究咁話喇。
煒哥又話因為媽咪係北方人，所以過往都會同埋家姐媽咪齊齊包餃子過年，最重要係當中一齊傾偈分享過往一年嘅大小事，係非常重要嘅共聚天倫時刻。
而媽咪同樣係北方人嘅Gigi一樣會幫媽咪擀餃子皮，難怪Gigi話一提起就有細個嘅回憶湧現啦，加上佢同煒哥連家鄉都非常接近，所以煒哥就話同Gigi真係非常有緣又微妙喇。
當初拍攝《青春本我》初次見面，Gigi就話心情戰戰兢兢，不過煒哥就大讚Gigi文靜又乖巧喇。
Gigi嘅火星思考同表方式令外界有時覺得稍難觸摸，不過煒哥就話自己完全免疫，非常易明白咁話喎。扮演母女嘅佢哋雖然拍攝時只係得3日時間，不過煒哥就話因為自己係真•Fans，所以非常快就投入成為好似真母女咁喇。
而加速佢哋熟悉嘅契機，仲係因為萬歲叫糖水，Gigi嘅選擇困難症令煒哥覺得呢位小妹妹更加有趣，仲變得更加疼錫呢個女呀。
Gigi舊年喺歌唱發展唔錯，不過戲劇方面佢就話想再儲多啲經驗先再挑戰，但係早前佢客串《愛•回家之開心速遞》時，就非常擔心自己會浪費同場嘅大家時間，仲話見到丹爺 劉丹仲被撩傾偈，又有豹哥請食糖，感覺非常親切呀。
Gigi今年終於可以回鄉過年探親，令佢非常期待，仲非常期待舞獅放炮仗嘅氣氛喇。
而煒哥就話希望有機會演出一部烹為主題嘅劇集，仲希望食過佢食物嘅人都有療癒嘅感覺呀。
網民點睇？
Gigi好可愛，不停食😆😆💜💜
Gigi回鄉玩得開心D呀！💜
Gigi 食野都食得好靚💜💜💜
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