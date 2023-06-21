煮東煮西｜翠如Yoyo為Shiga驚喜慶祝生日 莫家嘉首登螢幕與保哥鬥廚…
陳自瑤 黃翠如 同 連詩雅 仲有 黃浩然太太 莫家嘉 合作，加埋 黃亞保 主持嘅全新飲食節目《煮東煮西》呢日開工拍攝，加埋擔任助廚嘅《中年好聲音》 顏志恒 同 支嚳儀 真係人才鼎盛呀。
呢日節目工作人員仲特別為月底生日嘅Shiga送上生日蛋糕同唱生日歌慶祝，點知就因為導演一時不慎講漏口，搞到幾乎冇晒驚喜呀。Shiga就話今年願望大家都身體健康，簡簡單單就非常足夠喇。
佢哋三姊妹今次主力負責試食，真係可以話大飽口福喇，翠如同Shiga仲話要跟大師傅偷師之後就要即時實踐返屋企試煮呀。
至於Venus同Benson今次唔止唱歌化身做主持，佢哋仲會有唔少煮食貼士提供，連任職廚師嘅Benson都話大開眼界呀。至於首次擔任節目主持嘅莫家嘉同保哥，將會分別以同樣食才示範中外菜式，大家各有風格之餘，仲話今次邊煮邊玩非常開心咁話呀。
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