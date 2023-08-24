煮東煮西丨黃翠如記熟烹飪步驟點老公下廚 顏志恒被讚說話技巧進步
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無線娛樂新聞台報導：連詩雅同黃翠如呢日為節目《煮東煮西》中秋篇進行拍攝，但係就少咗Yoyo陳自瑤嘅身影，原來因為Yoyo工作原因而夾唔到期。
經過呢段時間嘅拍攝，Shiga同翠如喺兩位大廚黃亞保同莫家嘉身上學到唔少嘢，Shiga仲話自己有學以致用返屋企煮咗兩味，佢仲話每次拍攝完學到啲新菜式時，都會想返屋企自己試試。而翠如都話自己都非常好學，每次拍攝時自己都會記住烹飪嘅步驟，返到屋企話畀老公蕭正楠聽，等老公煮畀自己食。
Shiga話自己同翠如係一知最佳組合，因為Shiga話自己只係識煮餸，但係主食米飯、即食麵等佢完全搞唔掂，反而翠如喺呢方面完全冇問題，翠如就解釋因為自己係理料生出身嘅關係呀！提到9月底嘅中秋佳節，翠如就話有機會去旅行，所以就未知到時可唔可以同幾位好姐妹聚聚喇。
正職為酒店主廚嘅顏志恒，雖然煮得又唱得，但原來令佢覺得最有挑戰性嘅係講嘢，身為拍檔嘅支嚳儀就讚自拍攝節目後，顏志恒嘅說話技巧進步神速呀。喺節目入面支嚳儀除咗會露兩手煮吓嘢食外，仲會間中出手煲下湯教大家養生，支嚳儀解釋自己識煲咁多養生湯水嘅原因，係同當年生完小朋友坐月時有關呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台