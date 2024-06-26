《拍檔廚房》終極一戰！滕麗名蕭正楠爭奪最後出線機會 節目內幕大公開

滕麗名蕭正楠激烈對決 爭奪最後晉級機會

由方力申和黃翠如聯手主持的煮食節目《拍檔廚房》將於今晚迎來壓軸大戲。這個節目不僅吸引了眾多觀眾的目光，更是集結了一眾烹飪高手。今晚的節目中，名廚黃永幟和顧紀筠將擔任常駐評判，而領賢慈善基金主席王幼倫和食評家容沛光則是本周的特邀評判。這四位專業評審將對參賽者的表現進行嚴格的評分。

今晚的嘉賓滕麗名和蕭正楠將分別與餐廳行政總廚莫佑和私房菜行政總廚張東正組成拍檔，展開激烈的競爭。他們將在「主題故事Omakase」的最後回合中一決高下，並以父母對自己的愛作為故事主題進行比拼。滕麗名的組合帶來了「白色的愛」菜單，包括「椒麻帶子」、「意大利茄燴星斑」及「薑薯雞頭米糖水」，這些菜品均選用白色食材製作，背後原因令人動容。「細個好曳，成日整傷塊面，所以媽咪經常整啲白色嘢食畀我，希望唔好有疤。我細個時試過撞車，縫咗十幾廿針，但完全見唔到，冇磨皮亦冇做任何其他手術，就係靠媽咪成個月所有白色嘅餸菜。」

專業評審團嚴格評分 決定誰能晉級

在這場廚藝的較量中，評判們的評分將極為關鍵。他們將從各個角度評估參賽者的表現，從而決定誰能夠在這場競賽中脫穎而出。觀眾們也將能夠看到各組合如何在壓力之下展現出色的烹飪技巧和創意。