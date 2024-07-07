《拍檔食堂》今晚播出 星級藝人與名廚聯手獻上「我們香港」特色盛宴

由方力申和黃翠如聯合主持的特備煮食節目《拍檔食堂》，將於今晚八點半在翡翠台播出。這個節目集合了八對由星級藝人和專業廚師組成的「廚房拍檔」，他們將在節目中展示精湛的廚藝，為觀眾帶來一場視覺和味覺的雙重盛宴。