《拍檔食堂》今晚播出 星級藝人與名廚聯手獻上「我們香港」特色盛宴
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由方力申和黃翠如聯合主持的特備煮食節目《拍檔食堂》，將於今晚八點半在翡翠台播出。這個節目集合了八對由星級藝人和專業廚師組成的「廚房拍檔」，他們將在節目中展示精湛的廚藝，為觀眾帶來一場視覺和味覺的雙重盛宴。
星級座上客與豪華菜單
節目邀請了名廚黃永幟（幟哥）、星級美食家顧紀筠（顧老闆）、譚俊彥及周汶錡擔任座上客，他們將與主持人一起品嚐由八對「廚房拍檔」精心準備的主題菜單「我們的香港」。這份特色菜單從頭盤到甜品，每一道菜都融入了香港的獨特風味。
華麗廚藝表演與合作
「廚房拍檔」包括了龔嘉欣與酒店餐廳行政總廚李家鋌（Bosco）、徐榮與酒店助理主廚譚詠儀（小儀）、張曦雯與西式私房菜主理人梁偉灝（Eddy）、蕭正楠與私房菜行政總廚張東正（Charles）、梁競徽與酒店行政總廚邵德龍（Ronald）、陳煒與餐廳行政總廚譚以健（Ken）、黎諾懿與法國菜餐廳行政總廚瀋依紅（Esther）及滕麗名與餐廳行政總廚莫佑。這些藝人和廚師的合作無疑將為節目增添不少看點。陳煒在節目中看到這麼多廚藝高手，忍不住激動地說：「見到咁多師傅，今日好似見明星咁！」
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圖片來源：TVB