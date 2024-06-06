煲仔飯

西環煲仔飯新風潮：創意無限的美食旅程

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在西環這個煲仔飯高手雲集的地方，要在眾多競爭者中脫穎而出，不僅需要美味，更需要創新的思維。《美食新聞報道》第13集「故事味緣」中，主角林榮康（Jacky）就是這樣一位追求卓越的美食創作者。「我很想做到自己想做的事，不是這麼簡單，要爆破全球、驚人的東西，呈現要每個客人都覺得『好』！」他的餐廳已經開業16年，並且三度獲得米芝蓮星級殊榮，每天都有大量食客前來品嚐他的煲仔飯。

繁忙的煲仔飯製作過程

林榮康每天要製作超過300煲煲仔飯，今年的最高記錄是一天製作了563煲。「你看看，一行10煲，分兩條線，同時兼顧40煲，即平均幾分鐘出一煲飯，又要顧出品，又要顧火候，所以十分繁忙。」他的餐廳以黃金臘味煲仔飯為招牌，每當打開煲蓋，濃郁的臘味酒香四溢，油脂滲透至飯底，完美融合。此外，白鱔排骨煲仔飯也是另一道人氣菜式，每日新鮮採購的白鱔會先養一晚，讓其吐出泥沙，以保持肉質爽脆。至於排骨，則選用林榮康自創的「冧冧豬」，這種肉質介於肥瘦之間，外脆內軟，無骨且口感滑嫩。

創新的煲仔飯製作技術

在煲仔飯的製作上，林榮康採用了7成舊米與3成新米的混合，先用光波爐煲出飯底，再利用火山石進行烘烤。「我們會以最快速度把飯煲起，再把多餘的水整走。」使用火山石的好處在於更容易控制火候，不易燒焦，並使飯粒保持乾爽清晰。當被問及為何選用火山石時，林榮康分享了他的靈感來源：「我有一次蒸桑拿，見到有人用水淋落石頭，我就想為何用水淋反而火更旺呢？於是啟發我用火石山去煮煲仔飯。」他認為，煲仔飯的美味關鍵在於黃金窩巴的形成，這需要精確的「黃金三十秒」掌握。

不斷創新求變的美食旅程

為了不斷給顧客帶來新鮮感，林榮康經常推出創新的煲仔飯，其中最特別的是南瓜蛋糕煲仔飯。「如果有朋友生日的話，訂南瓜蛋糕煲仔飯，用來吹蠟燭生日歌，都『好爆』和好窩心。」除了煲仔飯，他在7至8年前開始嘗試製作點心，並聘請酒店級師傅來控制品質，讓顧客以平民價格享受到酒店級的美味點心。林榮康習慣在晚上員工下班後，自己靜靜地製作美食和研製新菜單，他認為「花無百日紅，不進則退，每件事也好，哪個行業也好，都要不怕蝕底，也不要太計較。我做飲食有個目標，希望把自己最愛鑽研的煲仔飯，能衝出世界！」

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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