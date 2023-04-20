熊黛林否認偏心大女 為照顧生病孖女延遲旅行計劃

無線娛樂新聞台報導：熊黛林呢日以代言人身份出席醫美品牌開幕儀式，穿上露背長裙嘅熊黛林，透露本身計劃外遊，不過佢一對孖女Kaylor與Lyvia早前患流感，見女兒病得好辛苦，所以佢延遲旅行計劃，幸好愛女趕及喺生日會前康復。