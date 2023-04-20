熊黛林否認偏心大女 為照顧生病孖女延遲旅行計劃
廣告
無線娛樂新聞台報導：熊黛林呢日以代言人身份出席醫美品牌開幕儀式，穿上露背長裙嘅熊黛林，透露本身計劃外遊，不過佢一對孖女Kaylor與Lyvia早前患流感，見女兒病得好辛苦，所以佢延遲旅行計劃，幸好愛女趕及喺生日會前康復。
熊黛林稱一對孖女性格大不同，家姐鍾意公主扮靚、阿妹則喜歡車同手錶，早前熊黛林一家四口去主題樂園玩，分享遊玩短片時被網民指偏心大女，佢否認偏心高顏值嘅大女，反而阿妹比較黐爸爸同嫲嫲。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、Twins、鄭秀文；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台