周冬雨新片首映回憶深刻場面 江疏影應邀賞新作深受啟發
廣告
無線娛樂新聞台報導：周冬雨 呢日喺上海同 劉昊然 仲有其他拍檔一齊出席新片首映，新作以寒冬下兩男一女之間熾熱感情作主題，而當中一幕就向媽媽打電話傾呈心事嘅戲份，就令女主角周冬雨印象最為深刻喇。
至於片中喺大都市面對沉重壓力嘅 劉昊然 ，就話角色要學識同焦慮共存，而遇到片中其他兩位主角之後可以如釋重負分享，學會表達就令佢有好深感受喇。而應邀到場欣賞新片嘅 江疏影 ，就大讚故事構成仲有幾位演員嘅演出，令自己非常有啟發咁話呀。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台