溫碧霞麥沛東撐場睇首映 蔡思韵沾沾自喜演張姐華哥女兒

無線娛樂新聞台報導：張艾嘉及任達華主演嘅電影《燈火闌珊》舉行特別放映活動，呢日袁富華、龔慈恩、麥秋成、蔡思韵及周漢寧等戲中演員均有出席，雖然張姐同華哥因工作關係未能現身，不過二人分別拍片方式同大家打招呼。