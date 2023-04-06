溫碧霞麥沛東撐場睇首映 蔡思韵沾沾自喜演張姐華哥女兒
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無線娛樂新聞台報導：張艾嘉及任達華主演嘅電影《燈火闌珊》舉行特別放映活動，呢日袁富華、龔慈恩、麥秋成、蔡思韵及周漢寧等戲中演員均有出席，雖然張姐同華哥因工作關係未能現身，不過二人分別拍片方式同大家打招呼。
蔡思韵喺戲中飾演張艾嘉與任達華女兒，佢興奮沾沾自喜有機會跟大前輩合作，又可以近距離偷師，而溫碧霞、麥沛東、伍允龍、湯怡等前來睇特別首映場，湯怡專誠捧老公場，麥秋成亦唔介意之後同老婆夫妻檔演出嗌交嗌出火花！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台