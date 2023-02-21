張艾嘉為新戲學習製作霓虹燈 周漢寧惋惜燈牌日漸消失

無線娛樂新聞台報導：張艾嘉早前第3度奪得金馬影后，呢日佢現身香港鬧市街頭，聯同周漢寧、新晉導演曾憲寧及監製陳心遙為電影宣傳造勢，喺即將拆卸嘅霓虹燈下拍照留影，張姐覺得好特別：「呢啲霓虹燈陪伴我幾廿年，雖然我冇行入去過，我都睇住香港好多好靚嘅霓虹燈，一路存在，直至到而家慢慢消失，剩番幾個！」