燈火闌珊 張艾嘉為新戲學習製作霓虹燈 周漢寧惋惜燈牌日漸消失

張艾嘉為新戲學習製作霓虹燈 周漢寧惋惜燈牌日漸消失

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：張艾嘉早前第3度奪得金馬影后，呢日佢現身香港鬧市街頭，聯同周漢寧、新晉導演曾憲寧及監製陳心遙為電影宣傳造勢，喺即將拆卸嘅霓虹燈下拍照留影，張姐覺得好特別：「呢啲霓虹燈陪伴我幾廿年，雖然我冇行入去過，我都睇住香港好多好靚嘅霓虹燈，一路存在，直至到而家慢慢消失，剩番幾個！」

周漢寧亦惋惜霓虹燈牌日漸消失，拍攝時都有聽上一輩對於霓虹燈嘅回憶，以前通訊冇咁方便，當年嘅人通常會約喺一個指定燈牌附近等對方，而張姐同周漢寧今次為咗呢齣電影，學習製作霓虹燈，對呢門工藝加深了解，張姐表示香港曾經係全世界最多霓虹燈嘅地方，每一個霓虹燈係經過畫圖，再搵幾個師傅趕工，呢門藝術唔係咁簡單。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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