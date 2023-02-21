張艾嘉為新戲學習製作霓虹燈 周漢寧惋惜燈牌日漸消失
周漢寧亦惋惜霓虹燈牌日漸消失，拍攝時都有聽上一輩對於霓虹燈嘅回憶，以前通訊冇咁方便，當年嘅人通常會約喺一個指定燈牌附近等對方，而張姐同周漢寧今次為咗呢齣電影，學習製作霓虹燈，對呢門工藝加深了解，張姐表示香港曾經係全世界最多霓虹燈嘅地方，每一個霓虹燈係經過畫圖，再搵幾個師傅趕工，呢門藝術唔係咁簡單。
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