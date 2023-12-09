爆裂點｜張家輝再現影帝神功 30秒悲從中來崩潰一鏡睇晒

無線娛樂新聞台報導：由林超賢 總導演、 張家輝 陳偉霆 梁洛施 譚俊彥 姜皓文 等主演，周秀娜友情演出，楊祐寧特別客串嘅動作電影《爆裂點》已盛大公映，新片起用全香港班底同於街頭鬧市作重點取景場地，亦係繼2014年嘅《魔警》後，林超賢再度與張家輝攜手合作。