爆裂點｜張家輝再現影帝神功 30秒悲從中來崩潰一鏡睇晒
事隔9年再次同林超賢合作嘅家輝，唔止話導演比9年前更有幹勁，所有演員都被佢緊逼到不能鬆懈。除咗大量動作場面之外，家輝喺片中亦發揮佢嘅非凡演技，佢扮演嘅邦Sir身為片中各人嘅緩衝角色，身邊人事無大小都需要佢幫助先可以解決問題，仲包括戲中兒子丘梓謙。
片中呢對父子關係相當惡劣，丘梓謙認為父親拋妻棄子愧對自己，而邦Sir就一直希望盡力補救父子關係，因此每當兒子有難都會放低手頭上所有工作，不顧一切拯救。家輝演技大爆發呢幕，正正講述佢手機傳來一段關於寶貝仔嘅影片，要如此七情上面演出，先可以交代崩潰到極點嘅情感。短短30秒家輝就將各種情緒演繹出嚟。
由第一秒收到不明來歷短片表現出嘅困惑，繼而震驚，再感覺是難以置信，眼神變得惶恐；再到情緒激動、驚慌，唔止眉頭緊皺，就連呼吸都開始急促；緊接極度傷心、痛心，眼框淚水打滾；繼而發出悲痛欲絕嘅咆吼，呢種極度悲痛卻又無能為力嘅感覺，都由家輝面部表情一一演繹。最後一聲長呼、抽搐，終於不支昏倒。
拍完呢幕家輝即時需要一段時間平復心情，經過爆發式情緒宣洩之後嘅佢呆坐現場，而林超賢就對演出感到相當滿意，更指「張七帝」果然並非浪得虛名。而家輝就指並未為呢場戲特別準備：「我一直將呢場戲擺喺心入面，真係太過沉重喇！直至真係拍攝完，好似將心頭大石放低咁，一下子回唔過神！而且呢段戲之後我仲要緊接拍暈倒嘅反應，所以拍完一刻未反應到！」
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