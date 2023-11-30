動作新片首映同為張家輝預祝生日 譚俊彥笑回《新聞女王》致敬狄龍傳聞…
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無線娛樂新聞台報導：動作新片首映同為張家輝預祝生日 譚俊彥笑回《新聞女王》致敬狄龍傳聞
張家輝 陳偉霆 譚俊彥 梁洛施 周秀娜 等主演嘅動作新片呢日舉行首映禮，導演兼監製 林超賢 仲同演員老闆一齊為下月初踏入59歲生日嘅家輝預先慶祝，不過壽星就話自己一向都唔會大事鋪張，仲同老婆 關詠荷 討論過係咪唔太適合做呢一行咁話。
相隔8年之後再同林超賢合作搞到斷手指，佢又搞笑話每日清潔鼻孔時雖然有啲唔方便，不過同時見到屋企嘅各個獎座就非常感激呢一次合作喇。
其中一場家輝同導演喺山洞取景，不過就先後不慎受傷，家輝就指動作電影損傷係常事，仲大讚William夠晒拼搏，佢仲話呢部電影係自己職業生涯嘅里程碑呀。
至於Isabella今次一樣動作連場，搞到娜姐都心思思想一齊拍，仲多次向導演自薦呀。至於《新聞女王》當中阿Shaun嘅車房技工造型，被指致敬爸爸當年演出嘅經典電影，但係阿Shaun就話觀眾呢個聯想非常有趣喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台