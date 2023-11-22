爆裂點｜陳偉霆宣傳與母同慶生日 張家輝拍新片頻死譚俊彥拍到嘔

無線娛樂新聞台報導：由 林超賢 監製嘅新片，呢日出海宣傳，演員 張家輝 陳偉霆 梁洛施 周秀娜 譚俊彥 等齊齊喺維港嘅豪華遊艇現身，William更獲大會現場慶祝佢38歲生日，佢仲話今年可以留港同媽咪一齊慶祝，自己同媽咪同月同日生，加上阿嫂、阿姨亦生日，所以就四倍咁開心喇。