爆裂點｜陳偉霆宣傳與母同慶生日 張家輝拍新片頻死譚俊彥拍到嘔
廣告
無線娛樂新聞台報導：由 林超賢 監製嘅新片，呢日出海宣傳，演員 張家輝 陳偉霆 梁洛施 周秀娜 譚俊彥 等齊齊喺維港嘅豪華遊艇現身，William更獲大會現場慶祝佢38歲生日，佢仲話今年可以留港同媽咪一齊慶祝，自己同媽咪同月同日生，加上阿嫂、阿姨亦生日，所以就四倍咁開心喇。
已經多年未有拍攝香港作品嘅William今次同偶像家輝合作一買心願，不過家輝就指今次新片拍攝非常辛苦，仲話極熱狀態拍攝動作場面，自己覺得接近死亡，而阿Shaun更拍到嘔呀。
不過Isabella就反而指今次唔算辛苦，主要同家輝合作嘅佢仲獲對方特別照顧，仲有唔少對手戲呀。而娜姐就大膽嫌自己動作戲份唔夠多，又會同拍到嘔嘅Shaun有感情發展。至於阿Shaun就話今次拍攝非常深刻，其中一場仲代家輝拍攝飛身墜地場面呀。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台