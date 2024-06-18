父親節

星爸爸父親節大曬溫馨家庭照 港姐女神慰勞父親美食慶祝 網民熱議爸爸顏值

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

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一年一度的父親節剛剛過去，香港的娛樂圈充滿了溫馨的慶祝氣氛。不少藝人選擇在社交平臺上分享他們的家庭合照或童年回憶，以此方式向父親表達敬愛之情。其中，鍾鎮濤的太太範姜在網上發布了一張全家福，並寫下感人的話語：「Happy Father‘s day to the best coolest Dad on the planet！」這張照片展示了鍾鎮濤與他的四個子女的幸福時刻，讓人感受到滿滿的家庭愛。

港姐女神與父親的美食時光

劉穎鏇（Tiffany）和陳曉華（Hera）這兩位港姐女神則選擇用美食來慰勞他們的父親。Tiffany帶爸爸品嚐和牛，雖然爸爸只在短片中短暫出現，但他那超凍齡的外貌讓網民大為驚艷，紛紛留言稱讚：「爸爸好年輕」，甚至有人說他們看起來像兄妹一般。另一方面，Hera則帶父母到高空海景餐廳慶祝，她分享的照片中，父母親的幸福笑容和溫馨互動，讓她感到非常的幸福和滿足。她感性地說：「見到兩位長輩笑得咁開心 又卿卿我我拍嚇拖，我都覺得好幸福快樂好美滿 父親節快樂」。

黎姿與父親的溫馨時光

黎姿則選擇帶著坐輪椅的父親去商場逛街，她感慨地回憶起童年時父親的照顧，並感謝現在能夠陪伴父親。她寫道：「推著爸爸的輪椅時，想起小時候爸爸都會抱著我、牽著我到處去，這都是我開心的回憶。時間過得很快，在爸爸眼中的小女孩眨眼間已經長大了，現在就由我帶爸爸去遊玩。只要一家人在一起，都是最開心溫暖的」。她還分享了三個女兒親手做的父親節蛋糕，展現了一家人的深厚感情。

許紹雄與家人的澳洲慶祝

許紹雄則選擇與家人一起前往澳洲雪梨慶祝父親節。他的女兒許惠菁（Charmaine）在社交平臺上發布了一段視頻，其中包括父女倆一起享用烤肉的溫馨畫面。Charmaine感性地寫道：「Happy father’s day like always, we bond over food」。這段視頻不僅展示了他們的美好時光，還透露了家庭成員間的親密關係。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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