星爸爸父親節大曬溫馨家庭照 港姐女神慰勞父親美食慶祝 網民熱議爸爸顏值

港姐女神與父親的美食時光

一年一度的父親節剛剛過去,香港的娛樂圈充滿了溫馨的慶祝氣氛。不少藝人選擇在社交平臺上分享他們的家庭合照或童年回憶,以此方式向父親表達敬愛之情。其中,鍾鎮濤的太太範姜在網上發布了一張全家福,並寫下感人的話語:「Happy Father‘s day to the best coolest Dad on the planet!」這張照片展示了鍾鎮濤與他的四個子女的幸福時刻,讓人感受到滿滿的家庭愛。

劉穎鏇(Tiffany)和陳曉華(Hera)這兩位港姐女神則選擇用美食來慰勞他們的父親。Tiffany帶爸爸品嚐和牛,雖然爸爸只在短片中短暫出現,但他那超凍齡的外貌讓網民大為驚艷,紛紛留言稱讚:「爸爸好年輕」,甚至有人說他們看起來像兄妹一般。另一方面,Hera則帶父母到高空海景餐廳慶祝,她分享的照片中,父母親的幸福笑容和溫馨互動,讓她感到非常的幸福和滿足。她感性地說:「見到兩位長輩笑得咁開心 又卿卿我我拍嚇拖,我都覺得好幸福快樂好美滿 父親節快樂」。

黎姿與父親的溫馨時光

黎姿則選擇帶著坐輪椅的父親去商場逛街,她感慨地回憶起童年時父親的照顧,並感謝現在能夠陪伴父親。她寫道:「推著爸爸的輪椅時,想起小時候爸爸都會抱著我、牽著我到處去,這都是我開心的回憶。時間過得很快,在爸爸眼中的小女孩眨眼間已經長大了,現在就由我帶爸爸去遊玩。只要一家人在一起,都是最開心溫暖的」。她還分享了三個女兒親手做的父親節蛋糕,展現了一家人的深厚感情。

許紹雄與家人的澳洲慶祝

許紹雄則選擇與家人一起前往澳洲雪梨慶祝父親節。他的女兒許惠菁(Charmaine)在社交平臺上發布了一段視頻,其中包括父女倆一起享用烤肉的溫馨畫面。Charmaine感性地寫道:「Happy father’s day like always, we bond over food」。這段視頻不僅展示了他們的美好時光,還透露了家庭成員間的親密關係。