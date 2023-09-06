爸知弊你嚟湊吖丨林子善超眼淺寫信即淚崩 黎諾懿搞喊小妹妹擔心畀老婆…
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無線娛樂新聞台報導：爸知弊你嚟湊吖丨林子善超眼淺寫信即淚崩 黎諾懿搞喊小妹妹擔心畀老婆罰
由黎諾懿監製嘅實驗性真人節目《爸知弊！你嚟湊吖！》，呢集邀請到林子善同囡囡林以晴嚟做嘉賓。向來眼淺嘅子善，講到同家人嘅關係時即刻眼濕濕，令到喺背後望住佢哋嘅副校長陳敏之同媽媽們都非常感動。
子善話嚟錄影節目前，自己已經有心理準備一定會喊，但係佢就冇諗過自己只係講下嘢，都會濕線失守，而身旁嘅黎諾懿都話估唔到子善眼淺得咁緊要，由錄opening時已經開始喊呀！身為副校長嘅陳敏之，就話自己同一班媽媽們都畀子善嘅喊功影響到，喺另一間房喊到眼睫毛都甩埋。
節目入面有一part要子善寫信，佢一路寫就一路喊，事後仲話拍呢一段仲難過拍戲，又拍自己寫呢封信好似寫緊遺書咁，身邊嘅敏之就相當認同子善嘅講法，搞到本來想安慰下子善同敏之嘅諾懿，即時被敏之回佢一句：「都話係冷血㗎啦！」場面既搞笑又失控。
一直話恨生女嘅諾懿，喺節目入面唔小心搞喊咗人哋個女，仲要氹極都氹唔掂，最終要人哋爸爸出手小妹妹先唔喊，事後諾懿話好驚太太睇到呢集會要佢返屋企頂痰罐呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台