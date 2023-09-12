爸知弊！你嚟湊吖！｜展鵬挑戰孤身湊女拍節目 表現合格高呼獲益良多…
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無線娛樂新聞台報導：爸知弊！你嚟湊吖！｜展鵬挑戰孤身湊女拍節目 表現合格高呼獲益良多
由幾位星級爸爸同唔同素人參與挑戰照顧小朋友嘅《爸知弊！你嚟湊吖！》，呢日就有 陳展鵬 挑戰單打獨鬥照顧 小豬比，唔止煎Pan本身緊張，就連 單文柔 都擔心首次拍節目嘅囡囡表現呀。
從未單獨上陣照顧小豬比嘅煎Pan，就話希望同各位家長分享照顧小朋友嘅唔同經驗，仲認為自己表現中規中矩算係唔錯喎。仲話過程中更了解照顧小朋友嘅對與錯，拍節目之餘仲袋咗唔少嘢落袋喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台