林盛斌攜孻仔上育兒節目 黎諾懿讚Jaye Jaye展現超喜感
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無線娛樂新聞台報導：由黎諾懿做校長嘅全新真人騷節目《爸知弊！你嚟湊吖！》，考驗明星同素人爸爸湊小朋友嘅能力，呢日接受挑戰嘅，除咗有一對素人父女外，仲有阿Bob林盛斌同埋佢嘅孻仔Jaye Jaye。
EQ超高嘅阿Bob，坦言參予完呢次節目拍攝，先知自己喺育兒方面都有啲地方做得唔好要改善嘅地方。
正所謂有其父必有其子，節目拍攝期間Jaye Jaye就完全展示出同爸爸如出一轍嘅喜感，睇到身為主持嘅諾懿都拍爛手掌，仲讚Jaye Jaye無論係幽默感，定係手功、勞作都超出佢嘅歲數。
Bob話可能Jaye Jaye有家姐嘅關係，所以表達能力、語言能力同溝通技巧都比同齡嘅小朋友好，佢話雖然未知囝囝將來嘅讀書成績會係點，但係自己就比較着重佢嘅表達技巧同人際關係，同時亦會注重Jaye Jaye嘅咬字，但Bob指其他事就會隨緣。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台