牛池灣村超過200年歷史將結束 貓店長風采依舊吸引街坊目光

茶餐廳貓店長豆豆魅力

位於龍翔道與清水灣道交界的牛池灣村，擁有超過200年的悠久歷史。村內的建築物主要包括鐵皮屋、石屋及唐樓等，而地舖則多為零售業，如茶餐廳、茶樓和理髮店等。其中，一間由鄧太（冰姐）經營的理髮店尤為知名，店內飼養了一隻名叫波波的貓。「波波性格溫馴，但如果被招惹，脾性也不小，還曾將客人咬傷過。」冰姐和店內職員玲姐對波波寵愛有加，玲姐更是常分享波波的趣事，「波波喜歡跳上跳下，經常重心不穩掉落，十分搞笑。」波波不僅是店內的小明星，也深受街坊喜愛。

隨著五十年代大量新移民的湧入，牛池灣村逐漸繁華起來，茶餐廳成為村中最常見的食肆。其中一間茶餐廳的人氣之所以高，全因店內有一隻名叫豆豆的貓店長。豆豆原本是客人送的禮物，「豆豆性格活潑，還經常欺負另外一隻貓，為了避免牠們爭吵，這才成為貓店長。」老闆孃黃玥淇（Yuki）描述豆豆的日常，「除了喜歡捉老鼠、蟑螂之外，還經常去公園，乖乖坐定定看著小朋友玩滑滑梯，認真可愛！」

茶樓四隻貓店長各有千秋

牛池灣村的茶樓也不遑多讓，老闆孃怡姐養了四隻貓店長，分別是花花、阿B、何仙姑以及最新收養的鍾無艷。怡姐分享花花的故事，「花花不愛搭理人，又容易吃醋，如果看到我寵愛其他貓貓，就會立即醋意大爆發，開始搗亂。」而阿B則是幫乾媽霸位的小能手，「經常陪伴對方飲茶，一坐就是一兩個小時，定力十足。」何仙姑則因為能夠雙腳站立而得名，「怡姐稱那位好友每日都來飲茶，整個人似何仙姑一般有仙氣，又十分喜愛這隻貓，見一人一貓這麼有緣，所以為牠取了這個名字。」鍾無艷則是一隻黑色的小霸王，深受客人喜愛。

牛池灣村未來發展

2019年政府的施政報告提到，計劃將牛池灣村部分位置清拆用來興建公營房屋，這條擁有超過200年的歷史城中村將正式完成它的歷史任務。怡姐透露，「今年年尾可能就要將茶樓拆掉。」雖然有些居民選擇搬走或移民，但新的發展也帶來期待。儘管人物和風景都在變化，但牛池灣邨居民與貓店長之間的情感始終不變。