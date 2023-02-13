狄易達關注香港殘疾運動員發展 楊淇盼為殘疾人士出一分力

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TVB娛樂新聞
東方新地

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無線娛樂新聞台報導：狄易達同楊淇呢日現身一個紀錄片嘅啟播禮，條片紀錄咗一班殘疾人士嘅追夢過程。活動上達仔同楊淇除咗以劇場形式介紹受訪者嘅故事外，仲要即興配樂，令達仔都話自己被難到，仲話最初以為大會請佢嚟係要佢表演唱歌跳舞，達仔又話經過今次同殘疾人士嘅合作，令佢大有得着，佢又話香港嘅殘疾運動員其實好厲害，所以希望相關方面可以配合殘疾運動員嘅需要，令佢哋下次為香港出戰時，可以有更好嘅發揮同成績。

楊淇就坦言以前因為唔識同殘疾人士相處，所以唔多唔少都會有啲恐懼，但係經過今次合活動，令佢會想了解對方多啲，亦令佢消除以前嘅恐懼，反而多咗一份想保護、幫助對方嘅心情。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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