狄易達關注香港殘疾運動員發展 楊淇盼為殘疾人士出一分力

無線娛樂新聞台報導：狄易達同楊淇呢日現身一個紀錄片嘅啟播禮，條片紀錄咗一班殘疾人士嘅追夢過程。活動上達仔同楊淇除咗以劇場形式介紹受訪者嘅故事外，仲要即興配樂，令達仔都話自己被難到，仲話最初以為大會請佢嚟係要佢表演唱歌跳舞，達仔又話經過今次同殘疾人士嘅合作，令佢大有得着，佢又話香港嘅殘疾運動員其實好厲害，所以希望相關方面可以配合殘疾運動員嘅需要，令佢哋下次為香港出戰時，可以有更好嘅發揮同成績。