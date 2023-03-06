陳曉東對蔡天鳳案感心噏 高海寧嘆做主播唔簡單
隨住中港兩地通關，藝人往返兩地都變得方便，所以東東都話嚟緊會多啲返嚟香港，佢又透露自己入咗紙申請開演唱會，仲話如果一切順利嘅話，有機會會喺出年開騷呀。至於講到嚟緊嘅工作，東東就話而家揀緊歌準備稍後錄音，又話會想多啲安排返香港嘅工作，因為佢都好掛住香港嘅fans呀。
轟動香港嘅蔡天鳳案，近日再有一名男子被捕，而東東曾經同該男子同屬同一間唱片公司，東東話自己都有睇到相關報道，但表示印象中冇同呢位男士共事過，自己對對方冇咩印象，但係件案就令佢覺得好心噏呀。
高海寧有份主演嘅《新聞女王》開拍在即，一齊女演員就忙於進行訓練成為主播，高Ling就透露佢哋為咗了解新聞部嘅運作，佢哋真係入咗去新聞部睇，第一次入新聞部嘅高Ling，話入到去完全感受到眾人嗰份專業態度，之後佢哋又試過好似主播咁用腳踩字幕機嚟讀新聞，高Ling話單係睇到呢度，加上了解到報道唔同新聞要用唔同語速語氣，就令佢覺得自己要做好多好多功課先可以演好呢個角色呀。
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