何超蓮《獎門人》獲好姊妹JW陳瀅助陣 陳昊廷冧莊被掟cream
超蓮終於得償所願喺兩位好姊妹陪同下作客《獎門人》，JW大爆老友勁想上嚟玩，超蓮稱好在趕得切，自細就好鍾意睇，佢玩完遊戲認為比想像中難，以前喺電視睇就覺得好簡單，超蓮笑指呢日同陳瀅最叻冇中cream，JW無奈稱佢哋避得幾好，陳瀅指真係冇輸過。
超蓮又指「彈遮遮」環節遮水係幾暖，所以佢同陳瀅笑指情願繼續被淋，而陳昊廷想學黃宗澤，竟然冧莊被掟cream！
網民點睇？
超蓮好cute 😊❤
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常見問題
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