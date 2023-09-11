獎門人秋季感謝祭丨麥美恩與五男滾地下 金剛被五女神讚係真男人
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無線娛樂新聞台報導：《獎門人秋季感謝祭》呢集由獎老麥美恩帶領由羅天宇、鄭衍峰、許家傑、周志康同翟威廉組成Hero籃球隊，迎戰由金剛率領五位J2女神胡美貽、廖慧儀、陳若思、黃紫恩、胡敏芝組成嘅粉紅金剛隊。
喺開心大長碌環節入面，Mayanne攬住五位男士喪碌，仲搞到假髮都爭戰甩埋，事後鄭衍峰就話玩完呢個game之後，Mayanne同佢哋講好似日本動作片一樣，鄭衍峰仲話由於自己墊底嘅關係，所以見到Mayanne同許家傑衝埋嚟時，感覺就好似畀一對導彈撞到咁呀！
同幾位女士爭櫈仔嘅周志康，就話玩嘅時候自己眼中只有張櫈，但事後諗返先覺得原來幾位女士咁狼呀！ 至於五位女士就話玩爭櫈仔呢個game好有成功感，事後廖慧儀仲被封為龍躉喇。
雖然呢日金剛不停開口中成為「雪人」，但係佢嘅表現就獲五位女神一致讚賞，仲話佢係真男人呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台