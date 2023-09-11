獎門人秋季感謝祭丨麥美恩與五男滾地下 金剛被五女神讚係真男人

無線娛樂新聞台報導：《獎門人秋季感謝祭》呢集由獎老麥美恩帶領由羅天宇、鄭衍峰、許家傑、周志康同翟威廉組成Hero籃球隊，迎戰由金剛率領五位J2女神胡美貽、廖慧儀、陳若思、黃紫恩、胡敏芝組成嘅粉紅金剛隊。