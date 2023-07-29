獎門人秋祭感謝祭丨男子組集體力應付女王麥美恩 J2女神自認夠粗魯取…
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無線娛樂新聞台報導：獎門人秋祭感謝祭丨男子組集體力應付女王麥美恩 J2女神自認夠粗魯取勝
《獎門人秋祭感謝祭》由羅天宇、鄭洐峰、許家傑、翟威廉及周志康組隊，迎戰J2女神胡敏芝、黃紫恩、陳若思、廖慧儀及胡美貽，長老麥美恩同金剛分別擔任兩隊嘅特別隊長。
男子組以一身籃球衫look現身，雖然活力十足，不過佢哋推搪唔做體力擔當，鄭洐峰同周志康笑稱見到女仔就冇體力，因為佢哋要用最大體力應付隊長麥美恩，當麥美恩係女王咁服侍。
J2女神組來勢洶洶，黃紫恩同廖慧儀對幾個遊戲充滿信心，佢哋自認夠晒粗魯，唔顧矜持應戰，而金剛負責做搞笑擔當，贏得又睇得；林正峰首次擔任長老，接到消息嗰時被嚇一跳，佢珍惜呢個機會做好準備，盡量放鬆心情。
網民點睇？
呢集啲卡士弱到呢！應該至少請靈氣逼人演員上來！😵💫😵💫
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台