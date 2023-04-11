獎門人｜志偉生日收賀壽驚喜 《法言人》大堆頭出戰《請1日假》主持
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無線娛樂新聞台報導：《獎門人開心消費感戲祭》呢日錄影，除咗有新劇《法言人》嘅演員現身之外，仲有《請1日假去旅行》嘅主持齊齊為大家邊玩遊戲邊介紹荀貨。現場嘅大家仲為星期五就踏入70歲生日嘅獎門人曾志偉預祝呀。
志偉就話既開心又驚喜，仲希望大家都身體健康，仲話會有唔少慶祝活動輪住嚟呀。呢日撞啱係《法言人》首播日，監製 劉嘉豪 同太太 梅小青 都有現身現場，仲齊齊睇劇集直播，而一班演員就更加係士氣如虹喇。
施雷律師樓嘅各位成員人數加埋就多過對手成倍， 馬國明 林夏薇 黃嘉樂 張頴康 何依婷 同 蔣祖曼 丁子朗 等同事，就似乎信心十足，阿康仲話自己經驗豐富Easy Job呀。
至於《請1日假》嘅主持就一樣信心十足喇 戴祖儀 周奕瑋 余思霆 李芷晴 同 何沛珈 就話人數唔重要，更加話獎老 麥美恩 同 金剛 都係主持之一，相信朝中有人好辦事咁話呀。
呢日應獎門人邀請再次擔任獎老一職嘅金剛，事隔6年重披戰袍，仲分享早前同台灣女友小嫻無奈分手嘅感受呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台