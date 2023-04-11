獎門人｜志偉生日收賀壽驚喜 《法言人》大堆頭出戰《請1日假》主持

無線娛樂新聞台報導：《獎門人開心消費感戲祭》呢日錄影，除咗有新劇《法言人》嘅演員現身之外，仲有《請1日假去旅行》嘅主持齊齊為大家邊玩遊戲邊介紹荀貨。現場嘅大家仲為星期五就踏入70歲生日嘅獎門人曾志偉預祝呀。