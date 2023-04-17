獎門人感謝祭｜《法言人》演員硬碰《去旅行》主持
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無線娛樂新聞台報導：消費卷又再派發之下，特備節目《獎門人開心消費感謝祭》就為大家介紹咗唔少荀貨，仲邀請埋新劇《法言人》嘅演員 馬國明 林夏薇 張頴康 黃嘉樂 趙璧渝 蔣祖曼 朱匯林 同《請1日假去旅行》嘅主持 周奕瑋 何沛珈 李芷晴 戴祖儀 余思霆 等 組隊參與遊戲，事後 馬國明 就話同一班好拍檔齊齊玩返晚非常開心喇。
總監製 劉嘉豪 同太太 梅小青 同場之下，成班演員就玩得更加落力，馬明扮婦科醫生同孕婦就似模似樣笑到大家肚痛喇， 不過食完辣壽司之後佢哋就有苦自己知喇。
近日返港嘅 金剛 呢日亦重操故業重返獎老團隊，仲被獎門人「逼」佢同女嘉賓傳紫菜，不過事後佢哋就被投訴喎。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台