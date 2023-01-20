獎門人曾志偉赴澳門拍賀年騷 擺烏龍撇甩錢嘉樂麥美恩率先出發
錢嘉樂笑指係一個美麗嘅誤會，架車畀獎門人霸咗，要佢哋去另一個地方會合，麥美恩就以為係拍緊真人騷；祥師兄因疫情相隔3年再出埠工作，表示心情興奮，用熱情感染觀眾，一齊開心倒數迎兔年。
吳業坤早前低調加入TVB嘅唱片公司，有傳因周柏豪及胡鴻鈞約滿離巢後，坤哥有望躍升「一哥」，坤哥謙虛稱自己加入年資比較短：「仲有《聲夢》同事、謝東閔，有其他人，一哥呢啲嘢唔好亂咁認，食飯就要畀錢請食飯。」身旁嘅戴祖儀即為坤哥「笠高帽」稱能力越大、責任越大，催促坤哥請食飯。
坤哥去年5月與比佢年輕5歲嘅日本藝人濱口愛子拉埋天窗，今年派利是，坤哥一早準備「彈藥」派雙封利是，更親自設計利是封面：「每年都會設計，有時派開工利是，你知入面啲『餡』唔係好多。」戴祖儀見坤哥利是咁有心思，即晒出自己fans設計嘅Q版公仔封面，坤哥反擊：「佢(fans)幾有善心，畫到你咁靚。」
「蔓蔓」羅毓儀日前簽約TVB唱片公司，成為坤哥同戴祖儀嘅小師妹，佢準備推出日系曲風嘅新歌，而一班《聲夢》畢業生何晉樂、文凱婷及冼靖峰等，執咗唔少行李，何晉樂更準備眼部按摩儀，笑指自己似小學生去旅行。
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