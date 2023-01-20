獎門人曾志偉赴澳門拍賀年騷 擺烏龍撇甩錢嘉樂麥美恩率先出發

無線娛樂新聞台報導：TVB將於年三十喺澳門拍攝直播賀年騷《獎門人開心迎兔年百老匯》，一大班人開開心心送虎迎兔，呢日一眾藝人分批由電視城出發，只係見獎老錢嘉樂、阮兆祥同麥美恩，原來「獎門人」曾志偉擺烏龍弄出笑話，撇甩咗3位獎老。