《獎門人》移師澳門度歲晚 今晚直播倒數迎兔年
獎門人 曾志偉 噚日已經同埋幾位長老仲有其他有份參與嘅藝人歌手出分批出發，亦已經為節目做好準備，而佢哋一班《愛．回家之開心速遞》成員，一齊為20號生日嘅 滕麗名 慶祝生日，下午又一齊出席拜神儀式，祈求今晚演出順利。
同事們逐一上香之後，就繼續為表演綵排，而志偉就話過去廿多年嘅大年卅都會喺倒數表演中度過，不過近年因為疫情而無奈「斷纜」，所以呢次再舉行節目非常期待。而對近日有傳TVB同香港電台合辦嘅「香港金曲頒獎典禮」去年第一屆之後今年停辦，佢就指雙方一早已經協議今年會各自舉行，不過同時會相互配合對方嘅活動。
而有份參與嘅藝員同事好似視后 江美儀 高海寧 同 蕭正楠 仲有芊芊蔓蔓 郭柏姸 羅毓儀 兩姊妹等藝員，就話因為已經好耐冇出埠工作，今次成班同事一齊出動非常熱鬧又興奮喇。至於聲夢嘅幾位畢業生好似 Aeren文凱婷 Archie冼靖峰 Hugo黃奕斌 Rock何晉樂 同 火雞孫漢霖除咗都會一齊參與之外，仲把握時間嘆盡酒店嘅各項設備好好享受呀。
《獎門人開心迎兔年百老匯》今晚23:00 翡翠台送虎迎兔
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常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：八三夭演唱會（1月27日優先發售）、林俊傑演唱會（加場門票1月25日優先發售）、BLACKPINK澳門演唱會（2月4日預購）、林敏驄演唱會、周興哲演唱會（1月28日公開發售）、周杰倫演唱會、COLLAR演唱會、Twins演唱會、鄭秀文演唱會、鄭欣宜演唱會；喜歡K-pop的你亦有福了，NCT DREAM亦在香港開演唱會！Sundaykiss為你整合了香港演唱會一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
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