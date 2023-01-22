獎門人開心迎兔年百老匯｜澳門舉辦倒數送虎迎兔 氣氛熱鬧志偉狂派利是…
開關大家可以自由通行探親旅行過新年之際，《獎門人》又將整個節目搬到澳門，同當地市民開心熱鬧迎新歲，而除咗大玩笑唔停嘅遊戲之外，有份演出嘅歌手同事亦都獻唱咗多數歌曲，令現場氣氛更加高漲。
至於喺《下流上車族》扮演一對嘅 丁子朗 同 郭柏姸 近日就傳出戲假情真傳緋聞，近日再合作新劇《奪命提示》嘅佢哋，呢日又同場玩遊戲，佢哋就直接回應緋聞，不過「外母車太」 江美儀 就似乎有啲嘢講咁喎。
講完家姐就到細妹 羅毓儀 喇，呢日佢就彈晒電結他同 戴祖儀 一齊大唱日文歌，估唔到蔓蔓一手結他非常有Power喎。而 JW 同男友感情依然穩定，雖然男友定族生意出問題，不過佢就話會去晒唔同好友屋企拜年逗利是喇，而第一年以人夫身份出現嘅坤哥，就似乎早有準備咁喇。
有份演出嘅一眾《愛．回家》同事，除咗搞笑之外，豹哥 單立文 亦重操故業，同 吳偉豪 一齊演契，加埋 陳浚霆 佢哋一齊合唱，佢哋仲原來係臨危受命上台演唱，不過效果就非常唔錯喇。
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常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
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