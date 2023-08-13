獎門人開心Party感謝祭｜兩線劇演員上陣鬥法 傳紫菜加新遊戲玩到喪…
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無線娛樂新聞台報導：獎門人開心Party感謝祭｜兩線劇演員上陣鬥法 傳紫菜加新遊戲玩到喪
熱播雙線劇《破毒強人》同《寵愛Pet Pet》嘅一眾演員 陳豪 張曦雯 蕭正楠 何廣沛 郭柏姸 朱智賢 同 林夏薇 周嘉洛 徐榮 古佩玲 何沛珈 仲有 黃子恆 ，呢日齊齊現身《獎門人開心Party感謝祭》，兩隊人強馬狀擺明就要為劇集爭返口氣，所以一開始傳紫菜就已經出盡力，男女演員都放低成見，不過 何廣沛 就被 朱智賢 同 郭柏姸 嘅進取嚇驚喇。
Matthew就算玩到同 蕭正楠 錫到嘴都話冇所謂，阿蕭仲話Matthew好錫呀。而寵愛隊就被 古佩玲 呢個遊戲黑洞拖慢節奏，雖然大家都知Kelly係弱點，不過就笑佢幾句就算，認真好感情喇。
呢集仲有新遊戲登場，大家對住一條膠管鬥吹，務求將管中嘅「好嘢」送到對方口中，嘉洛就輸咗比阿Mo硬吞鹹竹蜂，不過阿蕭同徐榮要入口嘅，就聽到都已經毛管戙喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台