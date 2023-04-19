獎門人丨王晶怕被扭耳仔拒落場 趙希洛揚言靠嚇贏對手
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無線娛樂新聞台報導：見到片頭嘅幾十秒，就知道嘉賓們有幾咁驚金剛啦！呢日《獎門人I Love媽媽感謝祭》錄影，邀請咗新劇《一舞傾城》嘅演員陳法蓉、蔡潔、莊鍶敏、文凱玲、陳星妤同傅嘉莉上嚟，對戰《愛·回家之開心速遞》嘅滕麗名、呂慧儀、趙希洛、姚瑩瑩、何芷姍同沈可欣。
錄影前「一舞傾城隊」就話相當有信心可以擸晒啲獎品走，見到呢身為《一》劇監製嘅王晶都有到場，問到到時晶哥係咪會以秘密武器嘅身份落場？點知晶哥話自己呢晚只係嚟拎獎品，仲笑言落場對12個女仔嘅話，返到屋人一定畀人扭耳仔呀！
講到「愛回家隊」諗住派出「御用癲婆」趙希洛嚟嚇窒對手，點知晶哥聽到即話陳法蓉佢哋連自己都唔驚，點會驚御用癲婆吖！至於被視為殺手鐧嘅趙希洛，就話諗住靠呢個癲婆形象嚟贏得下部戲或者劇嘅驚嚇角色喎。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台