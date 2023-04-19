獎門人丨王晶怕被扭耳仔拒落場 趙希洛揚言靠嚇贏對手

無線娛樂新聞台報導：見到片頭嘅幾十秒，就知道嘉賓們有幾咁驚金剛啦！呢日《獎門人I Love媽媽感謝祭》錄影，邀請咗新劇《一舞傾城》嘅演員陳法蓉、蔡潔、莊鍶敏、文凱玲、陳星妤同傅嘉莉上嚟，對戰《愛·回家之開心速遞》嘅滕麗名、呂慧儀、趙希洛、姚瑩瑩、何芷姍同沈可欣。