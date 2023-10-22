獎門人Halloween感謝祭｜陳家樂好腰力抗劉穎鏇 狂練啜乒乓保距離寧願…
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無線娛樂新聞台報導：獎門人Halloween感謝祭｜陳家樂好腰力抗劉穎鏇 狂練啜乒乓保距離寧願輸
陳家樂 呢晚 同 沈震軒 泳兒 曾樂彤 李靖筠 何珮瑜 一齊現身《獎門人Halloween感謝祭》同有主場之利嘅 黎諾懿 賴慰玲 戴祖儀 關楓馨 劉穎鏇 仲有 梁超怡 嘅主持隊對戰，梁超怡喺啜乒乓環節，仲被封為「賈曉晨接班人」，而Tiffany雖然奮力以美貌硬接忌廉意粉，不過依然不敵家樂嘅好身手接髮菜。
事後家樂同Sammy仲話盡興狂叫到聲都冇埋，又話啜乒乓前狂練習係為搵出當中竅妙，不過Sammy面對同兩位女獎老爭住啜就紅都面晒喇。家樂又大讚Sammy同其餘女成員一樣表現非常好，仲話最緊要係觀眾睇得開心呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台